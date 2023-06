Ossigeno per il Maggio Due milioni dal Comune "Archivio e patto con i soci"

Una delibera di indirizzo che impegna il Comune a mettere a bilancio due milioni di euro, anche grazie alla Città Metropolitana, vincolati alla condivisione con tutti i soci di "un piano di salvataggio del teatro". È la mossa di Palazzo Vecchio resa notta ieri a un incontro fra il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla Cultura, Alessia Bettini con i sindacati del Maggio, Cgil, Cisl e Uil. Sindaco e assessore hanno comunicato che la delibera di indirizzo sarà presentata oggi. "Nel piano – spiega Bettini – riteniamo che sia necessario individuare soluzioni organizzative, economiche e artistiche che ci permettano di uscire stabilmente da una situazione di incertezze e difficoltà che si protrae da trent’anni". A questo proposito il sindaco sta per inviare una lettera al commissario del Maggio, Ninni Cutaia per informarlo dell’impegno economico e per avanzare contestualmente due proposte concrete, da approfondire, verificare e concordare con ministero e altri soci.

La prima prevede il contributo del Comune in collaborazione con la Metrocittà, fino a due milioni di euro, quale quota parte delle risorse necessarie per la continuità aziendale così come dichiarato dal commissario. La seconda prevede in alternativa l’acquisizione dell’archivio storico della Fondazione, insieme agli altri soci fondatori: l’archivio resterebbe comunque integralmente nella sede della Fondazione evitando il suo frazionamento e favorendone comunque la valorizzazione.

Inoltre il Comune in veste di proprietario dell’immobile del nuovo teatro, potrebbe modificare la concessione del diritto d’uso aumentando il valore del patrimonio della Fondazione. Tale misura potrebbe essere affiancata da un contributo straordinario di importo meno rilevante di quello previsto nella delibera di domani.