Ossessione Macbeth Tra dramma e realtà

"E’ un lavoro sull’ossessione. E su stragi che si spiegano solo per ossessione, ieri e oggi: un trono, un’eredità, dei compagni di scuola, dei vicini troppo rumorosi, preghiere a un altro dio. Poco cambia, il risultato è sempre lo stesso: un massacro". Così il regista e drammaturgo Francesco Niccolini presenta "I Macbeth", una produzione di Arca Azzurra e Centro Teatrale Bresciano, in prima regionale oggi (ore 21) al Teatro Niccolini di San Casciano.

Ispirandosi alla tragedia di Shakespeare, Francesco Niccolini, Enzo Vetrano e Stefano Randisi hanno immaginato con questo spettacolo l’estrema confessione di Macbeth e della Lady, dipingendo la cronaca di una feroce ossessione. "Nell’accostarci alla riduzione del Macbeth che Niccolini ha scritto per noi ci siamo chiesti come rendere vero e comprensibile l’orrore e l’efferatezza dei crimini compiuti da Macbeth e dalla Lady. Come raggiungere il cuore della complicità, dell’ossessione, della perdita di coscienza che può portare due individui a compiere un assassinio e poi un altro, un altro e un altro ancora" spiegano Enzo Vetrano e Stefano Randisi, registi, interpreti e autori della drammaturgia shakespeariana che in scena vede anche gli attori Giovanni Moschella e Raffaella D’Avella.

Lo spettacolo è la cronaca raccontata da un uomo e da una donna qualunque, in grado di nutrire le proprie psicosi e trasformarle in una guerra insensata contro sé stessi e le vittime disgraziate che finiscono sotto il loro tiro. Cronaca di come un’ossessione possa trasformarsi in una strage e una strage in uno spaventoso gioco di specchi, nel quale non si riesce più a capire cosa è vero e cosa riflesso, chi è lei e chi è lui. Ma soprattutto perché è successo quello che è successo. "Abbiamo cercato, assieme agli attori che lavorano con noi a questo progetto, di costruire una drammaturgia che fosse lo specchio contemporaneo dell’abisso in cui navigano Macbeth e la Lady. Come nel nostro ‘Riccardo3’ anche in questo spettacolo tutto è già avvenuto, fin dall’inizio" spiega ancora Niccolini.

Barbara Berti