‘Ossa d’acqua’ verso lo spazio Una storia di molecole e scorie

Quando l’arte è figlia delle stelle. "Waterbones", la nuova opera d’arte contemporanea di Loris Cecchini è una installazione composta 3mila moduli in acciaio combinati e aggregati che si adattano alla circolarità dell’osservatorio polifunzionale del Chianti (Opc), dove è visitabile. Una installazione d’arte contemporanea sospesa tra cielo e terra, sulle colline di San Donato in Poggio, ideata dall’artista milanese e realizzata in forma di ‘site-specific’ sulla copertura dell’osservatorio. "Waterbones" si inserisce nel percorso espositivo "Arte nel paesaggio" a cura di Giada Rodani e Jade Vlietstra. Il progetto è promosso dal Comune di Barberino Tavarnelle, dall’Università di Firenze in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Opc, l’Associazione Achu di Semifonte e l’Associazione Arte Continua di San Gimignano, Casa Emma e Particle Art. I moduli in acciaio "Waterbones", archi-scultura dinamici e vitali nati da un processo di progettazione digitale e fabbricazione industriale, esprimono la sintesi tra scienza, arte, scultura, architettura.

Nei 3mila pezzi si scorgono forme di vita simili a strutture molecolari, scorie di corpi celesti che fluttuano leggere e lucenti sulla superficie della cupola. Gli elementi metallici rivelano formule matematiche, rimandano alla ricerca biologica dei sentimenti, evocano anelli di congiunzione e legami interpersonali, segni metaforici dell’esistenza umana. La struttura modulare permette all’installazione di acquisire forme organiche e flessibili, capaci di mutare e adattarsi alla circolarità della cupola dell’osservatorio e dialoga con il Parco botanico del Chianti che avvolge la struttura. Come fossero forme di vita che riflettono l’armonia del cosmo. "Waterbones", ossa d’acqua, solide e fragili, astratte e concrete, materiche e fluide, sono depositarie di saperi e ispirazioni poetiche che hanno bisogno di consolidare legami, spazi di inclusione per far vincere l’idea, costantemente in movimento, della bellezza, della pienezza, della gioia di vivere.

. L’iniziativa è stata realizzata anche grazie alla collaborazione del responsabile scientifico dell’osservatorio, l’astrofisico Emanuele Pace, e del presidente degli Amici dell’Opc Roberto Comi. Loris Cecchini, nato a Milano nel 1969, fra gli artisti italiani più affermati a livello internazionale, ha esposto le sue opere in tutto il mondo con mostre personali al Palais de Tokyo di Parigi, il MoMA PS1 di New York, lo Shanghai Duolun MoMA di Shanghai. L’opera-installazione è visitabile fino al 30 novembre.

Andrea Settefonti