’Ospedalino’ da record. Protesi 3D riassorbibile

Il petto escavato è la malformazione toracica più diffusa: ne soffre un bambino ogni mille. Congenita, ma poco visibile alla nascita, diventa sempre più evidente con la crescita e si manifesta con un chiaro infossamento dello sterno. Per risolvere questa malformazione, che ha un forte impatto anche psicologico per un ragazzo, finora ci voleva una chirurgia ricostruttiva molto invasiva. Ma al Meyer, prima realtà in Europa, è stata introdotta una tecnica innovativa, già applicata su ben quattro adolescenti, operati con successo: è stata inserita una protesi stampata in 3D in materiale completamente riassorbibile e progettata dal laboratorio T3Ddy. Gli interventi sono stati realizzati dall’equipe chirurgica del Meyer guidata in sala dal dottor Flavio Facchini, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

Dottore, in cosa consiste il petto escavato?

"Si tratta di una depressione della parete toracica anteriore. Nella maggior parte dei casi non porta disturbi funzionali, ma è un difetto estetico impattante, con ricadute psicologiche specialmente nell’età dello sviluppo".

In cosa consiste questa nuova tecnica?

"In fase pre-operatoria, ingegneri e medici hanno lavorato fianco a fianco: partendo dalla Tac, gli ingegneri di T3Ddy guidati dal professor Yary Volpe hanno elaborato una protesi che potesse adattarsi alla conformazione specifica del paziente. E’ stata poi stampata in 3D con un particolare materiale, lo stesso del filo da sutura riassorbibile (polycapro-lattone). Su questa "impalcatura" sono state innestate cellule adipose prelevate dalla coscia dell’adolescente e l’organismo ha completamente incorporato questa protesi".

Quali sono i vantaggi?

"Gli interventi sono meno invasivi; nell’organismo non restano corpi estranei, con minor rischio di rigetto ed infezioni".

Quanto è durato l’intervento?

"In tutti e 4 i casi, meno di 3 ore e i pazienti, dimessi in seconda giornata post-operatoria, in meno di una settimana sono tornati alla loro vita normale senza complicazioni post-operatorie inaspettate e avendo risolto l’impatto estetico della malformazione".

Quali sono le prospettive avviate da questa tecnica?

"Puntiamo a utilizzare la stessa stampa 3D anche per altre patologie come la sindrome di Poland o i difetti della parete toracica anteriore e i tumori di quell’area".

Siete i primi in Europa ad applicare la protesi sternale riassorbibile?

"Quella da noi messa a punto è una tecnica sperimentale e utilizza un trial su pazienti adulti del Princess Alexandra Hospital di Brisbane in Australia. È stato fondamentale il lavoro del Comitato etico pediatrico della Regione Toscana che ha portato all’approvazione a livello ministeriale del nostro trial. Prevede un follow up per due anni di tutti i casi. In totale al momento ne sono previsti dieci".