Ospedali, mancano guanti e dispositivi. I rincari rallentano l’approvvigionamento

Firenze, 5 gugno 2022 - Mancano i teli da letto, i camici monouso, i guanti. Mancano anche gli ausili: pannoloni, carrozzine, stampelle. Gli ospedali si trovano nuovamente a lottare con le carenze di materiale indispensabile per tutte le attività. Un problemone che nasce dall’inflazione galoppante, dal rincaro impressionante delle materie prime. Tutto ciò che arriva dai mercati asiatici, in particolare tutte le produzioni standardizzate, è in ritardo. Le aziende asiatiche documentano con fattura il costo quadruplicato dei container fermi nei porti. Sono già state fatte le revisioni dei prezzi, con un aumento che varia tra il 12 e il 20%, altrimenti le aziende avrebbero smesso di consegnare. Ma chissà se è finita qui. Estar, l’ente di supporto tecnico amministrativo della Regione, che si occupa degli acquisti centralizzati di tutti i materiali anche e soprattutto per la sanità sta annegando nel lavoro con un aggravio burocratico gigantesco. Per non soggiacere agli aumenti indiscriminati Estar, come testimonia il direttore generale Monica Piovi, è costretta a verificare le migliori condizioni di rapporto qualità prezzo, spesso trovandosi a rimettere la differenza al primo aggiudicatario, trovando prezzi più convenienti fra aziende che sono al secondo, al terzo o al quarto posto nei bandi. Dunque è in difficoltà il mondo sanitario che si trova a fare i conti con l’aumento dei materiali: i ferri da chirurgo, che per ora per fortuna non scarseggiano, hanno avuto aumenti eccezionali. Proprio il ferro tra le materie prime è una di quelle che ha subito i rincari maggiori. Purtroppo il problema era balzato già all’attenzione subito dopo l’estate scorsa i prezzi di carrozzine e altri ausili per persone disabili e dispositivi medici avevano già avuto un’impennata. Con un aumento del 36% testimoniato da un’analisi dell’associazione ausili di Confindustria. Segnalando che il trend che purtroppo non ha avuto inversioni di tendenza, ...