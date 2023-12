Ospedale Chiuso il parcheggio . Meno 120 posti auto per il personale

Chiude una parte del parcheggio dei dipendenti dell’ospedale di Ponte a Niccheri: vengono a mancare ben centoventi posti auto. Eppure quest’area era stata predisposta in un terreno di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli , concesso in prestito gratuito alla Asl, proprio per sopperire alla carenza di parcheggi durante i lavori di ristrutturazione del presidio sanitario.

Di recente aveva anche permesso di far parcheggiare gli "sfrattati" dal cantiere per l’installazione dei pannelli solari sul lato della palazzina.

Ma ora anche questo spazio, così importante in questi mesi, è stato chiuso: bisogna far posto ai cantieri di completamento della terza corsia da parte di Autostrade che ha chiesto e ottenuto dal Comune in tempi ristretti la disponibilità di questa area, togliendola di conseguenza ai dipendenti dell’ospedale di Ponte a Niccheri.

Non essendo ancora pronti i parcheggi interni alla struttura ospedaliera, che torneranno a disposizione dei lavoratori, almeno tra una decina di giorni, dove mettono le macchine?

In via temporanea, suggerisce la Asl, quest’ultimi dovranno parcheggiarle davanti alla biblioteca comunale sul lato di Grassina, in un’area che dista circa trecento quattrocento metri dall’ospedale collegata da un percorso pedonale nel verde. "La situazione non si protrarrà oltre Natale" promettono dall’azienda sanitaria. Il disagio però c’è, sia per i dipendenti, soprattutto chi entra o esce da lavoro la mattina presto o la sera tardi, ma anche per gli utenti della scuola e della biblioteca, ai quali solitamente è dedicata l’area oggi destinata ai lavoratori ospedalieri. Il Comune sta valutando un ampliamento provvisorio delle aree vicine al nosocomio come stalli di sosta a pagamento. Ma l’unica soluzione reale e definitiva sarà solo il nuovo parcheggio (senza buche e avvallamenti) del Santa Maria Annunziata, ad opera di Autostrade come compensazione dei disagi della terza corsia da realizzare in un progetto più ampio di rifacimento della viabilità dell’area: annunciato per il 2017, rinviato di anno in anno, previsto poi per ottobre 2022, ancora non è neanche partito. Eppure è davvero necessario, ora più che mai.