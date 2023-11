Ospedale Check up della Regione

La Commissione Sanità del Consiglio Regionale è venuta ieri mattina a fare un "check-up" all’ospedale del Mugello. Commissione in forma ridotta visto che c’erano soltanto presidente e vicepresidente segretario, Enrico Sostegni e Andrea Vannucci, entrambi pd, mentre tutti gli altri, il vicepresidente Andrea Ulmi della Lega, e i componenti Vincenzo Ceccarelli, Donatella Spadi e Federica Fratoni, pd, Giovanni Galli, Lega, Diego Petrucci di Fratelli d’Italia in Mugello non sono venuti. Numerosa invece la rappresentanza sanitaria, con il direttore generale Asl Valerio Mari, il direttore sanitario Simona Dei, presidente e direttore SdS Mugello Omoboni e Brintazzoli, che accompagnati da Claudia Capanni, direttrice dell’ospedale mugellano prima hanno visitato alcuni reparti per poi incontrare i primari e i medici della struttura. Chi lavora in ospedale non ha mancato di evidenziare le criticità, legate soprattutto ai vuoti in organico e alla necessità di nuove attrezzature. E si sono nuovamente evocati i prossimi lavori di ristrutturazione e consolidamento sismico dell’ospedale. Lo ricorda all’uscita il presidente della commissione Sostegni: "L’ospedale vedrà un investimento di 47 milioni, in corso di gara e che sarà presto aggiudicato, un intervento fondamentale per la sicurezza di questa struttura. Ci sono poi ulteriori investimenti sulla tecnologia, le risonanze, le tac da rinnovare." Sostegni ha trovato un buon ospedale, che potrebbe essere attrattivo anche per colmare i vuoti di organico.

"Qui mi pare vi siano le condizioni professionali e un clima veramente ottimo, una direttrice molto brava e motivata, per cui sono convinto che troveremo i professionisti che mancano, provenienti da altre aree". E ha lodato anche la buona relazione tra ospedale e territorio. Paolo Omoboni, presidente della Società della Salute Mugello e sindaco di Borgo San Lorenzo esce soddisfatto dall’incontro: "E’ un segnale di attenzione, molto importante, da parte della Terza Commissione Regionale e anche dell’Azienda Sanitaria, verso un presidio insostituibile per il nostro territorio" E Omoboni aggiunge: "La buona notizia, dopo anni di incertezza, è che finalmente siamo in una fase conclusiva per quanto riguarda la gara per l’adeguamento sismico e la riqualificazione dell’ospedale del Mugello. Siamo alla fase di scelta della ditta, che poi proseguirà con l’appalto"

Paolo Guidotti