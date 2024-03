Oscar del Figurino. Finale con 56 club. Ha vinto Vaccari

Grande partecipazione e opere davvero belle al 22° concorso Frammenti di storia, organizzato dall’associazione La Condotta di Firenze, che si è svolto, nei giorni scorsi nell’ambito del Salone del Soldatino e del giocattolo, per la prima volta in assoluto nella nuova sede dell’Hotel Mirò a Calenzano. Al concorso, che assegna quelli che sono definiti gli Oscar del Figurino storico, hanno partecipato oltre 56 club provenienti da tutta Italia con 632 opere che spaziano dal periodo antico al fantasy. Alla fine di un lavoro non semplice la giuria ha assegnato il Premio Regione Toscana a Paolo Vaccari di Forlì e quello alla carriera, con il Marzocco di Firenze, a Nello Rivieccio di Napoli. Il riconoscimento Best of Show 2024 è andato a Riccardo Ruberti di Viareggio con l’opera Dayak Australiano mentre la giuria ‘giornalistica’ ha assegnato la targa d’oro a Gessica Bracali di Massa e Cozzile, argento a Luigi Fusco di Sesto (che ha ricevuto anche la segnalazione e medaglia per l’opera Caravaggio) e il bronzo al viareggino Riccardo Ruberti.