Orti sociali (e non solo) per ‘riordinare’ le attività della Piana

È nata meno di un anno fa per sostenere e promuovere la realtà "agricola e sociale che si svolge nella Piana di Sesto" ma l’associazione Vivere l’orto nella Piana sestese’ ha già ottenuto risultati concreti delineati nell’assemblea che si è svolta nella Sala incontri dell’Auser in via Pasolini. In particolare, i soci hanno preso atto con soddisfazione che, anche grazie alla loro collaborazione con il Comune, nel nuovo Piano operativo comunale per la prima volta emerge la reale ‘fotografia’ dei vari appezzamenti di terreno presenti nella Piana e le loro destinazioni: orti, verde agricolo, verde incolto, attività incompatibili e attività incongrue rese anche graficamente attraverso colori diversi.

L’associazione – sottolinea Gianni Panunzi del direttivo – continuerà dunque a collaborare "per arrivare a un regolamento che preveda il riordino di quanto presente e la convivenza di queste attività nella Piana. Gli orti sono attività anche sociali, lo abbiamo visto nella pandemia. Noi siamo disponibili a dare il nostro contributo. Intanto prendiamo atto del fatto che per la prima volta si parla di normare i ricoveri per gli animali".