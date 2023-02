Orti sociali crescono, ma è boom di richieste

di Fabrizio Morviducci

Orti urbani, in via Masaccio arrivano altri 9 appezzamenti. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi. I primi 29 orti furono consegnati nel 2020; l’ampliamento è stato realizzato dal Comune con finanziamento della Regione. Anche in questo caso prevale la linea verde: quattro ortisti sono under 40, tre over 65, e due tra i 41 e i 64 anni. La nuova assegnazione segue l’ampliamento realizzato dal Comune e cofinanziato della Regione.

"Non solo gli orti urbani nel parco Lorimer di Vingone sono stati ampliati – ha detto l’assessore all’Ambiente, Barbara Lombardini – adesso sono ancora più belli, funzionali, e sempre più centro di socializzazione integrato nel quartiere: non è un caso se la partecipazione al bando è stata eccezionale, con ben 106 cittadini che hanno presentato domanda".

L’insediamento è stato progettato fin da subito con una particolare attenzione al decoro del luogo, con questo nuovo intervento il complesso è stato ulteriormente migliorato per arricchire le attività di aggregazione, formazione, sperimentazione sui temi della biodiversità, della filiera corta, delle politiche per il cibo, che rappresentano lo spirito di questa iniziativa, motore della crescita in città del tema agricoltura biologica. La modalità di gestione del complesso di via Masaccio è attraverso un’assemblea degli ortisti e il relativo comitato di gestione che si occupa di funzionamento, apertura e manutenzione ordinaria dello spazio, ma anche di eseguire il programma di iniziative pubbliche stabilito insieme al Consorzio che include diverse associazioni di promozione sociale.