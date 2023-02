Ort, il carnevale delle giovani star

di Giovanni Ballerini

Riparte dalle nuove generazioni l’Ort. I più giovani interpreti in stagione, già contesi dalle maggiori istituzioni musicali, sono gli straordinari protagonisti del Concerto di Carnevale che si tiene al Teatro Verdi di Firenze per martedì grasso (il 21 febbraio) alle 21. Stiamo parlando di Diego Ceretta, classe 1996, che debutta sul podio dell’Orchestra della Toscana, con solista Giuseppe Gibboni al violino, che invece è nato nel 2001.

Due carriere dall’inarrestabile ascesa per questi due sorprendenti musicisti, due vincenti assoluti che, insieme all’Ort, si metteranno alla prova con il celebre Concerto per violino di Cajkovskij, incorniciato dall’inventiva melodica di Édouard Lalo, con l’innovazione della Suite da Pulcinella di Igor Stravinskij, pagina che sancisce la nascita del neoclassicismo in musica. In chiusura Le boef sur le toit ("Il bue sul tetto") di Darius Milhaud Il programma sarà replicato in regione e, oltre all’atteso concerto fiorentino del 21 febbraio, sarà proposto il 16 febbraio a Figline, il 17 a Carrara, il 18 a Grosseto e il 20 febbraio a Poggibonsi.

Ma, andiamo a conoscere un po’ più da vicino i due giovani protagonisti del presente e del futuro prossimo.

Il talento del violinista del salernitano Giuseppe Gibboni è diventato evidente con la vittoria di uno dei concorsi di violino più importanti al mondo, il premio Paganini.

In cinquantasei edizioni solo tre altri italiani ci erano riusciti: il primo, nel 1958, fu Salvatore Accardo. È con lui che Gibboni ha studiato all’Accademia Stauffer di Cremona (dove è stato ammesso a quattordici anni) e alla Chigiana di Siena. Diego Ceretta, è stato invece l’unico italiano finalista al premio Cantelli nel 2020.

La sua carriera di direttore va davvero alla grande da quando Daniele Gatti lo ha premiato come miglior allievo dei suoi corsi alla Chigiana e poi l’ha voluto, l’anno scorso, come assistente per la prima assoluta del Julius Caesar di Giorgio Battistelli all’Opera di Roma.

Nelle parole di Gatti: "Mi rivedo in lui, nel modo in cui affronta determinate cose". Se lo dice il lanciatissimo ex direttore artistico dell’Ort, crediamoci.