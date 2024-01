"Ormai mi pago i danni. Non voglio che aumenti l’assicurazione"

Oltre al danno anche la beffa di dover tirare fuori di tasca i soldi per riparare la porta a vetri che, la notte tra il 4 e il 5 gennaio, qualcuno indisturbato gli ha infranto. Come si vede dalle telecamere di video sorveglianza, un uomo con un tombino ha preso a colpi la porta e una volta dentro ha portato via bottiglie, cioccolata, 120 euro di mance e un cellulare. "Sporgere denuncia e chiedere per la quinta volta in pochi mesi un risarcimento dall’assicurazione mi avrebbe fatto incorrere in due problemi: un rinnovo alla scadenza del contratto con un importo raddoppiato o, peggio, nessuno disposto ad assicurarmi. Quindi ho deciso di ripristinare la vetrata a mie spese". E’ amareggiato Maurizio Merico, titolare del Bar Arcobaleno di via Alamanni a Firenze, vittima di sei furti con spaccata negli ultimi tre mesi. L’assicurazione non è più disposta a risarcire ulteriori danni. Lei come pensa di difendersi?

"Proprio oggi verranno dei tecnici che mi porteranno dei preventivi per l’installazione di cancellate, si tratterà di un investimento importante visto che la mia attività ha sei vetrate su strada. Ma è l’unica soluzione. Ho installato un sistema di video sorveglianza più potente ma non serve a nulla se non a individuare i responsabili a danno però già avvenuto".

Grazie alle immagini da lei fornite, le forze dell’ordine in più occasioni sono riusciti a incastrare i malviventi che hanno messo a segno il colpo.

"Esatto, li hanno arrestati e poi sono stati rilasciati e, le stesse persone, sono tornate a delinquere come dimostrano le altre successive denunce. Sono molto preoccupato, più che per la mia attività per i miei dipendenti. Io ho donne che lavorano con me che hanno paura. I loro genitori hanno paura...".

E’ arrabbiato?

"Molto. In questi mesi ho toccato con mano il vero problema dell’Italia: le leggi. Non ce l’ho con il Comune di Firenze e non ce l’ho con le forze dell’ordine che fanno il proprio dovere fino in fondo ma col sistema. Capisco che ci siano reati più gravi ma non si possono rilasciare in poche ore ladri seriali".