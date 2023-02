Università di Firenze, torna la giornata di orientamento per le future matricole

Aula universitaria (foto di repertorio)

Firenze, 17 febbraio 2023 - Torna sabato 4 marzo al campus Morgagni (campus Morgagni A - viale Morgagni, 44 – ore 9-13:30), “Un giorno all’Università. Spazi e relazioni per costruire il nostro futuro". Si tratta del più importante appuntamento dell’Università di Firenze dedicato all’orientamento e rivolto alle future matricole. Per partecipare alla manifestazione è possibile prenotarsi online .



Gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori potranno raccogliere informazioni sui molti corsi di laurea dell'Ateneo, conoscere le dieci scuole di Unifi, parlare con i tutor e i docenti negli student cafè, partecipare ad alcune lezioni, conoscere la varietà di servizi offerti dall'ateneo. Per la prima volta sarà allestito anche uno sportello di Career Counseling individuale e a piccoli gruppi, dove gli studenti potranno approfondire alcuni dubbi ed esaminare i percorsi e le scelte del percorso universitario. Momento saliente della mattinata saranno le "Prime lezioni di ...", tenute da un docente per ogni Scuola su tematiche emergenti per i diversi ambiti disciplinari.

Maurizio Costanzo