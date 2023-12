"Organista Giacomo Benedetti esegue musiche di Bach e Cherubini al Festival degli Organi storici"

Oggi (ore 16,30) nella Basilica di San Miniato al Monte (ingresso a offerta libera), per il "Festival degli Organi storici in Firenze" si esibisce l’organista Giacomo Benedetti con musiche di M.Weckmann, J.S. Bach, J.C. Kerl, L. Cherubini, Mendelsohn. Benedetti, organista e maestro di cappella nella chiesa di Santa Felicita e nella Basilica di San Miniato al Monte, porta avanti intensa attività concertistica in Italia e all’estero; da tre anni è maestro collaboratore del Conservatorio Luigi Cherubini e nella Scuola di Musica di Fiesole. Lavora spesso al Teatro del Maggio Musicale di Firenze sia come clavicembalista che organista.