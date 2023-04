Ore 2.30, Firenze paralizza l’Italia Treno merci deraglia a Castello Giornata nera fra caos e maxi ritardi

La vertebra che ha spezzato in due la spina dorsale dell’Italia ferroviaria si è incrinata nella notte. Paralizzando un Paese intero, scivolato con l’alba, in una giornata d’inferno: decine e decine di treni cancellati o riprogrammati, maxi ritardi, coincidenze perse e migliaia di pendolari nel caos. Quella vertebra sono i tralicci dell’alta tensione che alimenta il fascio di otto binari che attraversa la stazione di Castello. È qui, dopo le 2.15 della notte fra mercoledì e giovedì, che il carro di un treno merci di 30 vagoni, da Nola a Milano, ha ’sviato’, perdendo cioè il contatto fra la ruota e la rotaia, uscendo dai binari.

Il carro che trasportava un container, si è adagiato sul fianco destro danneggiando il traliccio elettrico che è collassato sui binari. Il risultato: alta velocità e linea ordinaria ko in entrambe le direzioni tra Firenze Castello e Bologna. L’ Italia è rimasta divisa in due fino a mezzogiorno di ieri quando è iniziata la lenta ripartenza della linea Av e, dopo la rimozione del treno merci nel tardo pomeriggio, anche quella della linea ordinaria. Il danno, per Rfi, rappresenta una grossa ferita. Degli otto binari, ieri sera, ne erano attivi quattro: due per l’alta velocità e due per la linea ordinaria. Il ripristino degli altri quattro avverrà in questi giorni.

Ma la ferita, per fortuna, rappresenta l’unica: nessuna persona, inclusi i due macchinisti, si è fatta male. Il treno non trasportava merci pericolose, ma materiali inerti, pietre, ferro, frutta e cosmetici. Ma il disastro resta.

La Procura di Firenze, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo a ’modello 45’, senza cioè ancoraggi a specifiche notizie di reato e, nelle prossime ore, richiederà probabilmente una perizia per ricostruire la dinamica. La Polfer, coordinata dal dirigente Marco Dalpiaz, intanto ha sequestrato il carro merci e ascoltato i due macchinisti oltre a fornire assistenza e lavorare fin dalle prime ore dell’alba sul luogo.

Le prime ipotesi investigative escludono il sabotaggio e puntano la lente sull’asse del carro e su un suo cedimento strutturale all’origine del deragliamento. Per circa 130 persone l’incubo ieri però è stato doppio. Sono i passeggeri dell’Intercity notturno partito mercoledì notte da Milano e diretto a Salerno. Il treno intorno alle 2.30 di notte viaggiava sulla stessa linea del treno merci e, per evitare un tamponamento, è stato fatto fermare in prossimità della stazione Zambra, a meno di due chilometri dal luogo dell’incidente. Lo stop è avvenuto senza problemi, ma i passeggeri per motivi di sicurezza, sono stati fatti restare a bordo fino circa alle 10 di ieri mattina.

In quel limbo di otto ore con loro anche una pattuglia della Polfer che era partita sul treno per un normale servizio di sorveglianza. Sono stati gli agenti insieme al personale di Rfi a distribuire caffè, acqua e confezioni di biscotti ai passeggeri durante l’attesa. Sia alle 5.30 del mattino che alle 8, il 118 è stato chiamato per due passeggeri che hanno accusato leggeri malori e sono stati medicati sul posto. A sbloccare la situazione ci ha pensato l’invio di una motrice a gasolio da Bologna che ha traghettato il treno fino a Prato dove i passeggeri sono scesi per una sosta per poi riprendere il viaggio verso Salerno. Per tutti è stato previsto il rimborso del biglietto. Disagi anche per i residenti di via Fanfani, la strada infatti è stata chiusa tra via della Cappella e il tratto senza sfondo per consentire l’arrivo della maxi gru che poi dalle 10 di ieri mattina è stata armata di contrappesi per sollevare il carro deragliato e liberare i binari. Oggi Rfi è al lavoro per il ripristino totale dei binari e intanto fa sapere che i viaggiatori coinvolti nello stop alla circolazione possono riprogrammare il viaggio o ottenere un rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia sia in biglietteria che attraverso il call center allo 06.3000.

Claudio Capanni