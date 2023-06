Ore 12,19 La terra trema Scossa e paura ma niente danni Test alert, coincidenza beffarda

Un boato e tanta paura. Erano le 12,19 quando la terra ha tremato a Barberino Tavarnelle e in tutto il Chianti. "Vibravano i mobilo e le stoviglie. Ho avuto molta paura e mi sono precipitata in strada" racconta una delle abitanti di San Filippo, frazione non lontana dall’epicentro che è stato nel comune di Poggibonsi, fra la località San Giorgio e Poggio di Macericca. Poche centinaia di metri, un’altra provincia, un altro comune. Ma si sa gli eventi naturali non riconoscono i confini. "Ero fuori appoggiato a un muretto. Ho sentito prima un gran boato e poi ha tremato tutto. Sono sbiancato, immobilizzato dalla paura non sapevo cosa fare. Mi guardavo intorno spaurito" racconta un ragazzo.

Gente in strada anche a Bagno a Ripoli, anche se nel capoluogo la scossa è stata avvertita con meno forza. Qualche batticuore anche a Firenze dove la ’botta’ si è sentita distintamente ai piani alti. Così in un’afosa giornata di giugno – proprio una manciata di minuti dopo che gli smartphone di tutti i toscani avevano lanciato la sirena d’allarme dell’annunciato test sperimentale di protezione civile (una beffarda casualità) – la terra è tornata a tremare. "Prima il test che mi ha colto di sorpresa perché non ricordavo fosse in programma, poi, per l’appunto, il terremoto. Sono ancora scioccato...", è un’altra delle testimonianze.

I vigili del fuoco subito dopo la scossa hanno effettuato verifiche a tappeto ma non sono risultati danneggiamenti. Ma la paura nelle terre a cavallo tra le province di Firenze e Siena è stata tanta. Perché la scossa, seppur breve, è stata particolarmente forte – 3,7 di magnitudo – e mai prima in questa zona si erano toccate intensità così elevate. Neppure nel 2018.

In quel caso la scossa fu di 2,5 anche se l’epicentro era più o meno nella stessa zona, tra Cortine e Prumiano, nel comune di Barberino Tavarnelle, a pochi passi da quello di ieri. Anche in quella occasione a caratterizzarlo fu un forte boato. E la tanta, tantissima paura. Barberino e il Chianti si sono loro malgrado scoperti terra di terremoti. Ad agosto e maggio 2022 l’epicentro era stato nei pressi di San Casciano. Anche in quei casi molta paura e danni quasi nulli. Soltanto la chiesa di San Martino a Cofferi a Mercatale riportò alcune lievi lesioni come rilevarono anche dall’Ordine dei Geologi.

E poi ci sono da ricordare i giorni da incubo trascorsi a Greve in Chianti quando alla scossa di intensità 3,9 del dicembre 2016 fece seguito uno sciame sismico che andò avanti per settimane.

Andrea Settefonti