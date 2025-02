Ordinanze per sistemare le caditoie. Raffica di pulizie dopo il maltempo

Pulizia delle caditoie, interventi in vista. Raffica di ordinanze di divieto di sosta con rimozione forzata per lunedì prossimo a cominciare dalla mattina in tre strade dove durante la scorsa bomba d’acqua si sono verificati problemi di deflusso delle acque.

La prima è sicuramente via di Triozzi, nel tratto da via di Mosciano al civico 18, dove la protezione civile è dovuta intervenire per allagamenti delle cantine. Il secondo intervento avverrà in via Pantin a margine della carreggiata dei numeri civici dispari, per un tratto di circa 70 metri in prossimità dell’intersezione con via Leoncavallo.

Ultima ripulitura in via Gian Pasquale Poccianti, a margine della carreggiata dei numeri dispari, per un tratto di circa 40 metri misurati in direzione di piazza Marconi. La manutenzione delle 10232 caditoie stradali sul territorio di Scandicci è affidata a Publiacqua; il Comune chiede un surplus di pulizia a 1536 punti di raccolta delle acque piovane che sono ritenute più a rischio. Il costo del servizio di pulizia dei punti di raccolta della rete di recupero delle acque meteoriche è già inserito in tariffa. Con il forte temporale dei giorni scorsi non ci sono stati problemi solo di deflusso delle acque piovane, ma anche di contenimento dei fossi che hanno tracimato su via Castelpulci provocando ugualmente disagi a imprese e residenti.