Ordigni da mortaio in una cassapanca Palazzo evacuato in via del Leone

Allarme ieri per il ritrovamento di ordigni bellici (due bombe da mortaio) e via del Leone, in pieno centro, interamente evacuata nella mattinata di ieri. E’ stata una anziana a dare l’allarme alla polizia, dopo aver ri due ordigni itrovato in una vecchia cassapanca. Sul posto oltre alla Polizia, Municipale, Vigili del fuoco, 118, artificieri dell’Esercito per la rimozione e la messa in sicurezza dei residuati bellici: due bombe modello ’bixia’, risalenti all’ultima guerra. L’anziana è vedova di un ex ufficiale dell’Esercito, deceduto: sarebbero appartenute a lui.