Orchestra della Toscana e Maggio Musicale insieme in Santa Croce

Nella splendida cornice della Basilica di Santa Croce, domani (ore 21), il coro del Maggio Fiorentino e l’Orchestra della Toscana, diretti da Tito Ceccherini e con il soprano Mathilde Barthélémy, si uniscono per celebrare la solennità di San Francesco d’Assisi, insieme all’Opera di Santa Croce e alla Comunità dei frati francescani. Il Cantico delle Creature, nella versione di padre Domenico Stella per coro e organo, apre il programma. A seguire, le Laudi alla Vergine Maria di Verdi, ispirate dalla Preghiera di San Bernardo alla Vergine dell’ultimo canto del Paradiso dantesco. Infine, in prima esecuzione assoluta, "Del folle amore" di Alessandro Solbiati per soprano, coro misto e orchestra. "Il mio progetto è nato nel 2006 – spiega Solbiati - ed è incentrato sul Planctus Mariae, la più nota delle ’Laudi del folle amore’ di Jacopone Da Todi. Mi sono innamorato subito della forza e dell’enorme potenzialità gestuale e scenica di quel testo".

C.C.