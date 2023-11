Oratorio, in arrivo il piano per il restauro

Presentazione pubblica, sabato 18 alle 10,30 nella sala dell’Altana del Castello, per il progetto di restauro dell’Oratorio del Santissimo Sacramento di Calenzano Alto. All’iniziativa interverranno il sindaco Riccardo Prestini (in foto), Maurizio Bresci, responsabile area pianificazione urbanistica e edilizia del Comune di Calenzano, Valeria Lombardo, Soprintendenza Archeologica, Paola Ricco, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, Barbara Giannessi e Francesco Orsucci, direzione dei lavori del progetto di restauro, Giancarlo Lastrucci, past president Lions Club Prato Curzio Malaparte. L’intervento per la messa in sicurezza dei locali, che si affacciano sulla piazza principale del borgo, sarà a cura del Comune con risorse proprie, gli interventi sui beni artistici saranno invece coordinati e condotti dalla soprintendenza tramite finanziamento del ministero della Cultura. Il restauro dell’edificio, costruito tra il 1583 e il 1584 e dichiarato proprio recentemente di interesse culturale dal Ministero, prevede, in particolare, il restauro del portale in pietra, della pavimentazione, della facciata, del sistema di illuminazione e di riscaldamento. L’obiettivo è quello di rendere fruibile l’Oratorio per iniziative culturali.