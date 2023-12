Oratorio . Ecco il progetto di ristrutturazione

Un ‘lifting’ corposo quello che riguarderà l’Oratorio del Santissimo Sacramento di Calenzano Alto, costruito tra il 1583 e il 1584 e dichiarato, proprio recentemente, di interesse culturale dal Ministero della Cultura. Il progetto, presentato nei giorni scorsi, prevede infatti il restauro dei due portali di accesso all’Oratorio, sia nella parte di pietra serena che nella parte lignea, l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto di illuminazione con posizionamento di faretti a led sul cornicione interno in pietra serena e sulle capriate. L’intervento restituirà alla cittadinanza un luogo chiuso da anni, con attenzione alle persone con disabilità specifiche, attraverso la creazione di percorsi privi di barriere architettoniche. La gara per l’affidamento dei lavori dell’importo di circa 30 mila euro è già conclusa e a breve partiranno gli interventi a cura del Comune che riguarderanno gli impianti elettrico e antintrusione e quelli relativi al contributo volontario del Lions club Prato Curzio Malaparte per il restauro del portone ligneo d’ingresso. A seguire saranno eseguiti quelli conservativi a cura della Soprintendenza sulla facciata e in un secondo momento è previsto anche l’intervento sull’interno della struttura.

S.N.