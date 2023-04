Oratorio di Ponte a Ema aperto ogni domenica

Da maggio, l’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote a Ponte a Ema accoglierà turisti e curiosi anche la domenica mattina, restando aperto dalle 10 alle 13 grazie alla collaborazione con l’ufficio turistico di Bagno a Ripoli. Nei giorni feriali rimane vigente l’apertura su prenotazione da concordare con l’Ufficio cultura inviando una mail a [email protected] L’ingresso costa 5 euro per gli adulti e 2 euro per i giovani da 18 a 25 anni. "Una bella opportunità - commenta il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini - per far conoscere un piccolo gioiello di architettura trecentesca, con l’interno affrescato nel XIV secolo da Spinello Aretino, nell’ottica della valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale". L’Oratorio di Santa Caterina in via del Carota è una splendida cappella del ‘300 voluta originariamente dalla famiglia Alberti e affrescata con gli episodi della vita della santa martire egiziana dal Maestro di Barberino, Pietro Nelli e Spinello Aretino. Sconsacrata, ospita anche mostre, eventi e matrimoni civili.