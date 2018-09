Firenze, 29 settembre 2018 - Un'ordinanza firmata dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, dispone la chiusura entra le 22 dei minimarket del centro storico. Stesso discorso per le attività artigianali o industriali di produzione, preparazione o vendita di prodotti alimentari, ma solo se commercializzano anche alcolici.

L'ordinanza mira a contrastare l'eccessivo consumo di alcol, a tutela della salute e della sicurezza e per garantire il decoro del centro storico patrimonio dell'Unesco. La riapertura è prevista per le 6 del giorno successivo.

L'ordinanza sarà in vigore dal 7 ottobre al 31 dicembre prossimo e sarà adottata in via sperimentale. Il regolamento per la tutela del centro storico aveva già imposto uno stop di tre anni all'apertura di nuove attivita' alimentari e il divieto di vendita di alcolici dopo le 21: la polizia municipale quest'anno ha segnalato un incremento del numero di infrazioni. Secondo i dati trasmessi dall'ospedale di Santa Maria Nuova sugli accessi al pronto soccorso di pazienti in stato di etilismo acuto, abuso, intossicazione da alcol, la fascia oraria di massimo accesso risulta quella tra la mezzanotte e le 4 del mattino. Si registra - come ricordato nell'ordinanza Nardella - un incremento degli accessi il sabato sera gia' nella fascia oraria 20-24: la maggior parte riguarda pazienti di eta' compresa tra i 15 e i 44 anni (75% nell'anno 2017) e di nazionalita' non italiana (63% nell'anno 2017, 69% nel periodo nei primi 9 mesi dell'anno).