Ora si parla di primarie. Il tema entra nei circoli Pd. Sarà proposto ai cittadini

L’onda lunga della convention bonacciniana di sabato scorso al Palaffari ha causato una doppia scossa nel Pd fiorentino e toscano. D’altra parte, pur predicando un’ipotetica pace con la componente elliana, l’area di Energia popolare voleva marcare il territorio per far sentire la presenza dei riformisti allargando i gomiti in modo da non perdere terreno in favore di centro e destre sui temi-battaglia che vanno dai sostegni alle imprese alla sicurezza alle partite Iva.

Ma la tregua è stata così breve da essere tale solamente davanti ai microfoni. Apprezzate e sottolineate da un battimani collettivo finale le parole di Cuperlo sul palco, anche i cinque minuti di Orlando non hanno suscitato le facce sbilenche che i due, senza un applauso, hanno riservato ai big dell’area bonacciniana. Idem all’interno della componente riformista.

Al di là delle impronte e dei sigilli delle correnti, tutto il partito è investito dalle grandi decisioni sulle candidature alle elezioni europee e amministrative del 2024. Graziano Delrio è stato netto: "Schlein non si è ancora pronunciata, sui nomi dei candidati per le europee è inutile avanzare ipotesi, lasciano tutte il tempo che trovano". Come dire che nulla ancora è escluso.

Se Bonaccini appoggerà la candidatura di Nardella, Franceschini potrebbe inserirsi nella partita sostenendo il nome di Nicola Zingaretti, deputato ed ex presidente del Lazio. Nello stesso collegio del centro Italia potrebbe essere schierato il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni.

Ma Schlein? La segretaria non si farà da parte. La sua scelta potrebbe pescare nel mondo civico.

In ogni caso con le percentuali attuali dal collegio usciranno tre eurodeputati e con il proporzionale puro e le preferenze da conquistare la popolarità sarà un requisito importante.

Nardella vorrebbe essere l’unico candidato toscano, proprio per gonfiare il bacino di voti, ma tra quelli che non vogliono rinunciare alla corsa a Bruxelles ci sono anche il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e il sindaco di Prato Matteo Biffoni.

Dentro il partito si lavora per ricomporre ma al momento Mazzeo e Biffoni restano in campo. Anche perché i grandi manovratori suggeriscono che un altro candidato toscano potrebbe aiutare Nardella, tra i volti noti del Pd a livello nazionale, a rastrellare voti nelle aree dove la sua influenza di sindaco è più rareffatta.

L’altra partita grossa è quella delle candidature per le amministrative. A Firenze si comincia a parlare di primarie, non più solo per voce dell’ex assessora di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re. Ne ha parlato il senatore Parrini apertis verbis. E ora la parola passerà alle assemblee con i cittadini. Nei consessi ove sinora si è portato il programma, nei circoli e nelle assise dei dibattiti della festa dell’Unità itinerante – un lavoro che il Pd ha fatto organizzare al segretario cittadino Andrea Ceccarelli – si comincerà anche ad affrontare il tema coi cittadini. Qualcuno sta suggerendo che, in assenza di un candidato nettamente dominante, le primarie di partito aiuterebbero a legittimare la scelta. Anche fra gli uomini più vicini a Nardella l’ipotesi potrebbe essere accarezzata al momento in cui la componente schleiniana si incagliasse su alcuni nomi.