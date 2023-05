"Ora risposte per la ’zona grigia’"

"Non mi sento di contraddire il ministro Valditara, ma conosco tanti rettori di città con sindaci non di centrosinistra che hanno gli stessi problemi con gli affitti degli studenti". Anche la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, è intervenuta nel dibattito. "Quello del caro affitti è un problema che stiamo affrontando da tempo anche con altri rettori. Il Pnrr sarà di grande aiuto, visto che ha una parte dedicata a questo tema. Per il momento in Italia abbiamo già coperto 8mila posti, ma tutti i rettori sono molto sensibili a seconda delle tipicità del territorio, che naturalmente porta a esigenze diverse". Nardella ha proposto un incontro tra i sindaci delle città metropolitane e i rettori, cercando di trovare in tempi rapidi delle soluzioni concrete da presentare al Governo. "Ben vengano questo tipo di iniziative – afferma la dirigente dell’Unifi -. La collaborazione, anche a livello locale, in questo momento è fondamentale, cercando di trovare spazi e opportunità. A Firenze la situazione non è drammatica, ma va tenuta sotto osservazione. Dobbiamo riuscire a dare risposte a tutta quella zona grigia di studenti che non si possono permettere i prezzi del mercato turistico, ma non rientrano tra i ‘meritevoli’ privi di mezzo". Per questo è difficile inquadrare numericamente la situazione, si passa dal fiorentino che vuole andare a vivere da solo, allo studente originario dell’altra parte dell’Italia. Sapere che l’amministrazione si sta mettendo in gioco per trovare delle soluzioni, in tempi rapidi, è molto positivo e può dare ottimi risultati".

Iacopo Nathan