Ora non si torna indietro: "Per questa rivoluzione la gentilezza non basta"

È arrivata in città venerdì per la presentazione del film ‘Mur’, il primo che la vede nelle vesti di regista, ma l’attrice e modella Kasia Smutniak ha colto al volo l’occasione per partecipare ieri mattina alla manifestazione contro la violenza sulle donne, organizzata da Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, in piazza della Signoria. Non poteva e non voleva mancare, voleva esserci anche lei, lì in mezzo alla folla, per fare rumore insieme alle altre e agli altri.

Il 25 novembre è indubbiamente una giornata particolare sempre, ma quest’anno ha un sapore più amaro?

"Decisamente, io la sento fortemente questa cosa. Spero che la storia di Giulia Cecchettin possa essere veramente un fattore scatenante, ci sono sempre dei fattori scatenanti quando si fanno le rivoluzioni".

Cosa c’è di diverso questa volta?

"Penso che siamo ormai arrivate e arrivati a un punto di non ritorno. L’unica cosa che possiamo fare è bruciare tutto e ricominciare daccapo. C’è un’altra cosa: negli anni noi donne abbiamo analizzato il problema, abbiamo parlato, ci siamo organizzate, abbiamo creato un sistema di informazione, accoglienza, prevenzione, ma lo abbiamo fatto noi donne. Non basta, non è bastato".

La morte di Giulia Cecchettin ha suscitato molta rabbia. È questo che serve?

"Fino ad oggi abbiamo lottato cercando di essere gentili e io penso che certe rivoluzioni non si possano fare con la gentilezza. Noi abbiamo la forza e il potere per poterlo fare e io credo che questo sia il momento giusto".

Teresa Scarcella