Ora non si pensi che il più è stato fatto

Gabriele

Canè

Adesso qualcuno non pensi che il più è fatto. Che salutato Pereira, prosciugato nel corpo e nello spirito, il problema Maggio sia in dirittura d’arrivo. All’ultimo pentagramma in vista del 6 marzo, data indicata dal sindaco Nardella per l’arrivo del nuovo sovrintendente. Magari. Pereira va con tutte le sue cause pendenti, ma la Fondazione resta con tutte le sue casse vuote. E una montagna di interrogativi. Artistici e finanziari: quale teatro fare, con chi, per quale pubblico, con quali mezzi. Pereira aveva risposto bene alla prima domanda: il Maggio con il grande capo austriaco ha viaggiato a livelli più alti, inversamente proporzionali, però, ai conti in ribasso. Forse perché, azzardiamo, un baraccone di quel tipo (la "scatola da scarpe", come Zeffirelli chiamava il nuovo edificio) a Firenze, che non è Manhattan, e neppure Milano, non può stare in piedi se vuol fare le cose in grande. Problema banale di bacino di utenza, di ricavi e di costi. Voce, quest’ultima, a cui Pereira aveva dato un personale, sostanzioso contributo. Eventuali reati a parte, una goccia nel mare, però, dei conti strutturalmente in rosso dell’ente. E qui sta e resta il problema che non da oggi segnaliamo. Mentre succedeva tutto questo, dov’erano, anno dopo anno, milione di buco dopo milione, gli organi di controllo, i Cda, le direzioni amministrative, le cabine di regia politiche? Bisognava arrivare in fondo a un barile consegnato al sovrintendente già abbondantemente vuoto con la missione di fare sontuose nozze con i conti in secca, prima di accorgersi che non c’erano più risorse nemmeno per pagare gli stipendi? Pereira poteva fare tutto senza controllo, no limits? Se è successo, non è certo lui l’unico responsabile. Ripartire senza Pereira è giusto. Che lo si faccia con un nome nuovo, è inevitabile. Che avvenga senza una preventiva, approfondita riflessionerivoluzioneautocritica, è sbagliato.