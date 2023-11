"Ora incentivi per le automobili andate distrutte"

Lo storno dei consumi in eccesso di acqua, luce e gas per il periodo dell’emergenza e incentivi per chi deve ricomprarsi l’auto. Queste le richieste del sindaco Tagliaferri, che spiega: "Per le bollette, chiediamo uno sconto diretto sulle fatture. Le modalità possono essere simili a quelle utilizzate in presenza di perdite occulte. In merito alle auto, il nostro è un appello alla Regione e ai sindaci dei Comuni alluvionati per fare fronte comune e trovare le risorse necessarie per intervenire in questo settore, chiedendo anche incentivi alle case automobilistiche oppure coinvolgendo la stessa Regione; ci mettiamo a disposizione per la creazione di un fondo regionale dedicato alle automobili e sostenuto dalle donazioni"".

P.F.N.