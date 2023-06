Ora di bilanci per Fallani "Tanti obiettivi raggiunti"

di Fabrizio Morviducci

"Scandicci ha una classe dirigente matura, che sono sicuro troverà le ragioni dell’unità per continuare". Un anno all’alba per Sandro Fallani. Sarà un anno di grande riflessione per tutti i comuni dell’area metropolitana. La batosta a sinistra, la debacle pesantissima del Pd a Campi non può non indurre a una riflessione su temi politici e sulla modalità di selezione della futura classe politica.

Sindaco lei è stato scelto grazie alle primarie, per il prossimo candidato come le vedrebbe?

"Non è questo il momento. Certo il meccanismo delle primarie è divisivo. Penso che in questa fase sia più opportuno unire le forze, ragionare di temi. La fase congressuale è finita".

Cosa lascia al suo successore?

"Gli obiettivi per il 2024 sono il completamento della semipedonalizzazione su via Aleardi; l’avvio della nuova scuola media Fermi, che sarà un modello per tutte le scuole di Scandicci".

Altri fronti aperti?

"L’avvio a San Giusto di un polo ambientale con il parco urbano, sportivo con lo stadio, sociale con l’area sociosanitaria in sostegno agli anziani. L’avvio dei lavori del teatro, segno della nuova centralità culturale di Scandicci".

Di cosa va più fiero sul fronte dell’economia?

"Siamo diventati l’ombelico della Toscana: recuperando e riqualificando superfici industriali quali Matec, Electrolux, Ciatti. Avendo 2500 posti di lavoro da mettere a disposizione, e soprattutto con il recupero dell’ex palazzo delle Finanze, una missione ‘impossibile’ per gli altri sindaci prima di me".

E sul completamento della citta?

"Abbiamo ora la possibilità di finire la città compatta di Rogers. Il prossimo passaggio prevede: il parco urbano, la realizzazione del nuovo asse pedonale verso Villa Costanza e la formazione con lo studentato, iniziativa privata che si somma agli oltre 22 milioni di urbanizzazione; con la Città Metropolitana abbiamo chiuso opere come la variante a San Vincenzo e la passerella a Badia, la Regione ha stanziato i fondi per il pronto soccorso e per il nuovo ponte sull’Arno.

Grossi investimenti.

"Sì, in pochi anni per Scandicci, tra Regione e Metrocittà sono stati investiti 130 milioni di euro sul territorio senza contare i quasi 17 già a terra del Pnnr. Sono dati pazzeschi".

Il Pd sta avviando il dibattito interno per trovare il nuovo candidato sindaco, e lei si prepara a lasciare.

"No, voglio mettere la mia esperienza a disposizione, altrimenti sarò stato felice e onorato di aver servito la mia bellissima Scandicci e tornerò serenamente a fare il privato cittadino".