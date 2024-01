"Ora che i testimoni della Resistenza stanno sparendo dobbiamo custodire i luoghi della memoria del Q5"

Mettere in atto una collaborazione per promuovere la cura e il decoro dei luoghi della Memoria del Quartiere 5 e organizzare momenti commemorativi e celebrativi in grado di mantenere sempre vivo il ricordo e l’eredità storica di questi luoghi. Sono gli obiettivi del protocollo ‘Prendersi cura per una memoria viva’, siglato tra il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli, la presidente dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia Giovanna Cini e la presidente della sezione Rifredi Carla Rossetti, alla presenza dell’assessora alla Cultura della memoria Maria Federica Giuliani e della presidente provinciale Anpi Vania Bagni. "La memoria è un potente antidoto per contrastare il ritorno del fascismo e del razzismo. Ora che i testimoni della Resistenza stanno sparendo abbiamo il dovere di rendere vivi quei luoghi dell’antifascismo e della lotta di Liberazione", dice l’assessore Giuliani.