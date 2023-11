Ora Campi riparte. Attivi i servizi scolastici. Lunedì arriva il ministro. Ma resta il nodo rifiuti

A piccoli passi, spalata dopo spalata, ordinanza dopo ordinanza, Campi Bisenzio cerca di tornare alla normalità. A partire dalle scuole: da martedì, notificano dal Comune, il servizio di trasporto scolastico e il servizio di pre e post scuola saranno attivi per l’istituto comprensivo Margherita Hack (scuole dell’infanzia D.Cianti e R.Valerio, scuole primarie A. Gelli, P. Neruda, E. Salgari) e per l’istituto comprensivo Giorgio La Pira (scuole dell’infanzia M. Gandhi e C. Collodi, scuole primarie M. Polo, Don L. Milani, Vamba). Gli uffici comunali raccomandano anche "di limitare l’uso delle auto per non ostacolare gli interventi sul territorio", che nel frattempo continuano senza sosta e da oggi, dopo la sospensione per due giorni, potranno contare nuovamente sull’apporto dei volontari, giovani e meno giovani. Ma anche di dodici detenuti dell’istituto penitenziario Gozzini di Firenze, che da martedì saranno coinvolti in interventi di rimozione del fango. Tanti gli aiuti che arrivano anche dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, che ha donato tute in tyvek, integratori salini, lozioni insettorepellenti, guanti in lattice, soluzione disinfettante e cioccolato.

Per lunedì, invece, il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, ha organizzato una giornata per le vaccinazione antitetanica (gratuita): "Dalle ore 9 in via Montalvo 8 all’interno del parcheggio della Misericordia – spiega – sarà attivata un’unità mobile per la somministrazione straordinaria". Sempre lunedì, alle 10.30, a Campi farà visita il ministro della Protezione civile Sebastiano Musumeci. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Toscana e commissario straordinario Eugenio Giani. Che ha inoltre fatto il punto sulla gestione dei rifiuti: "Mi auguro – ha commentato il governatore – che il sindaco di Campi Bisenzio possa definire l’area di stoccaggio accanto all’Asmana", così da accelerare il processo di smaltimento.

Al presidente della Regione si rivolge anche l’associazione Vas (Verdi ambiente e società), che attraverso una lettera ha sollevato delle critiche sulla possibilista di "realizzazione del nuovo aeroporto a Firenze, anche in presenza di evidenti ed imprevedibili rischi idrogeologici, in un territorio a rischio esondazione, ampiamente urbanizzato ed inquinato". In particolare, hanno aggiunto gli ambientalisti, a preoccupare è la situazione del Comune di Campi Bisenzio, che "si pone al terzo posto in Toscana, per consumo di suolo del proprio territorio con l’8,86%, rispetto agli anni 20212022". Per oggi, intanto, è prevista una nuova perturbazione in transito, e la protezione civile regionale ha confermato il codice giallo per l’intera giornata relativo all’area Bisenzio-Ombrone pistoiese per rischio idraulico del reticolo principale e idrogeologico-idraulico del reticolo minore.

P.M.