Opposizioni in rivolta: "Fatto tutto alle spalle"

Era fine marzo quando la Città Metropolitana avviò i controlli sulla struttura del ponte dell’Arno che unisce Figline e Matassino, prevista dal piano nazionale sulle infrastrutture . "Ma i risultati di quelle indagini fino ad oggi non erano mai stati divulgati, nonostante le nostre richieste" ricordano i consiglieri di opposizione di Figline Incisa Cristina Simoni e Silvio Pittori che contestano "la decisione del sindaco Mugnai di non informare consiglieri e cittadini della conferenza svoltasi a Firenze. Sarebbe stato più corretto farla qui. E’ uno sgarbo nei confronti della collettività". Per il Movimento Consumatori Toscana, "è strano il silenzio che ha caratterizzato gli ultimi mesi lo stato dell’infrastruttura. Invitiamo le amministrazioni ad adottare scelte ragionevoli per un ponte fondamentale".