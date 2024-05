’Oper/in/a Bottle’, dal concepimento alla nascita secondo Buffetti

Parole, musica, danza e immagini si rincorrono in ’Oper/in/a Bottle’, la nuova opera di Massimo Buffetti sull’eterno flusso della vita, in scena domani (ore 17) al Teatro di Fiesole. Il pianista e compositore nato a Roma, ma ormai fiorentino d’adozione, avrà al suo fianco in questa opera-ballet dei nostri tempi, Barbara Eramo alla voce, Carlo Failli ai clarinetti, Stefano Agostini ai flauti, Luca Guidi alle chitarre, l’attrice Alessandra Bedino alla voce recitante. La coreografia di Arianna Benedetti vede in scena Federica Cangiano, Rita Carrara, Lisa Piccioli e Lorenzo Buffo Blin. Il digital design è curato dalle compagnie TPO e ArtMeet, il suono da Rob Nigro, i costumi da Santi Rinciari e il progetto luci da Gabriele Termine.

Buffetti, come nasce quest’opera sulla gestazione?

"In Oriente c’è chi dice di ricordarsi perfettamente il momento del concepimento. Mi sono interrogato a riguardo esplorando in maniera fantasiosa, ma non solo l’argomento. Noi siamo degli artisti e cerchiamo con vari linguaggi di accentrare l’attenzione su questo periodo evocando a modo nostro l’affacciarsi alla vita".

Che chiave avete scelto per rendere vivo il racconto?

"La fantasia, perché sappiamo scientificamente come ci formiamo, ma è difficile rappresentarlo. Per questo abbiamo puntato su linguaggi diversi. Oltre al testo e la musica, ci affidiamo alla danza e ai visual per raccontare l’esperienza dell’inizio della vita".

Il risultato è un’opera contemporanea?

"Il racconto viene evidenziato dal movimento delle ballerine, dalle voci che cantano e recitano, da noi musicisti. Come compositore prendo delle pillole da vari tipi di linguaggio in cui ho innestato anche degli elementi improvvisativi, di musica contemporanea, ma anche armonie tradizionali. Il risultato è una scena ricca che crea interesse in un pubblico variegato".

Giovanni Ballerini