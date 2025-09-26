La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Operetta goliardica all'Aurora, la politica sul palco
26 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Lo spettacolo il 15 novembre. Nel mirino della satira. anche Funaro e Giani.

Dopo il successo del maggio scorso al Puccini, il «Dopolavoro goliardico fiorentino Alvaro Vannini» è pronto a tornare in scena

Torna l’operetta goliardica al teatro Aurora. Dopo il successo del maggio scorso al Puccini, il "Dopolavoro goliardico fiorentino Alvaro Vannini" è pronto a tornare in scena. Sono aperte le prevendite per l’appuntamento fissato a Scandicci per sabato 15 novembre alle 21. Una serata che promette scintille, tra scienza approssimativa, inquisizione grottesca e una famiglia Galilei più strampalata di quella dei Simpson.

Uno spettacolo affinato e perfezionato, con tanto di colpo di scena: un’inedita rappresentazione satirica del governatore della Toscana e della sindaca di Firenze, nei panni di aspiranti concorrenti della trasmissione TV "Ballando dentro le stalle", che si esibiranno sulle note di un tango appassionato.

Dietro le quinte di questo spettacolo irriverente, però, si cela un impegno serio: quello del Dopolavoro Goliardico Fiorentino (composto da medici, avvocati, ingegneri, funzionari pubblici e liberi professionisti, tutti accomunati dalla passione per il teatro e la beneficenza) di sostenere l’Associazione "Daniele Mariano", nata nel 2006 a seguito della scomparsa di Daniele a soli 26 mesi dopo aver combattuto con tantissima forza la sua battaglia per la vita. Il suo principale obbiettivo è fornire sostegno ai bambini malati.

Per informazioni sui biglietti, (+39 333 908 1943), www.dopolavorogoliardico.it

© Riproduzione riservata

