Opere pubbliche, 5 milioni per 5 settori

di Andrea Settefonti

Oltre 5 milioni di euro per edilizia scolastica, illuminazione pubblica, miglioramento dell’efficienza energetica, riqualificazione di spazi comunali e impianti sportivi. Sono queste le voci più importanti degli investimenti in opere pubbliche previsti dalla giunta di Greve.

Miglioramento energetico

L’amministrazione ha in cantiere opere finanziate anche con il Pnrr, come la piscina comunale. "Abbiamo previsto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Romiti – il rifacimento della copertura e l’isolamento termico delle pareti della piscina nel capoluogo e l’installazione di pannelli fotovoltaici. L’importo dei lavori è di 1,5 milioni di euro". Anche il Palazzo comunale di piazza Matteotti "è stato interessato per la sostituzione degli infissi e l’isolamento dei solai con una spesa di circa 140mila euro", continua Romiti. "Sono in corso inoltre le opere di sostituzione delle caldaie e delle lampade, con quelle a tecnologia led, nelle scuole e negli edifici pubblici, per 312mila euro". L’impianto di illuminazione sarà rifatto anche al campo sportivo di San Polo, con un investimento di 85mila euro.

Edilizia scolastica

Sta per iniziare la ristrutturazione negli edifici scolastici di Panzano. "Il progetto – spiega l’assessore – prevede il restyling di tipo architettonico, ma anche il miglioramento dell’efficienza energetica e da punto di vista antisismico della scuola dell’infanzia ’Gianni Rodari’ e della scuola primaria ’Dante Alighieri’". I lavori, che sono in fase di affidamento, prevedono un investimento di 2 milioni e 450mila euro. Sempre a Panzano è al via il cantiere per la ristrutturazione del palazzo che ospita la Pinacoteca e la sede della Filarmonica Giuseppe Verdi: l’intervento richiede una spesa pari a 50mila euro.

Illuminazione pubblica

Per questi lavori è in corso l’affidamento per la sostituzione di tutti i lampioni, sull’intero territorio comunale, con quelli a tecnologia a led. Prevista anche l’installazione di nuovi punti luce nei giardini pubblici e in varie aree del Comune, per 1,8 milioni.

Impianti sportivi

E’ attualmente in fase di esecuzione la sostituzione del manto in erba sintetica e la messa a norma del campo da calcio a Strada in Chianti, per 468mila euro, e l’installazione di una nuova recinzione allo stadio di Panzano.

Ristrutturazioni

Prenderanno il via nelle prossime settimane le opere di consolidamento del museo di San Francesco (215.000 euro) e il rifacimento del tetto della chiesa situata nel Parco di San Michele (80mila euro).