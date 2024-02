Opere, progetti e rimpianti. Passiatore, l’ora dei saluti

Stefano Passiatore è sindaco di Dicomano, e lo sarà fino a giugno. Poi ha già annunciato che non si ricandiderà per il terzo mandato. Conferma la decisione e fa un bilancio di questi dieci anni.

Come lasci Dicomano?

"Quello che lasciamo nel 2024 è un comune in grosso fermento che ha un sacco di lavori avviati, un paio di cantieri che partiranno nelle prossime settimane e almeno tre quattro cantieri in corso. Le opere appena concluse, quelle in corso e quelle che partiranno, sempre sotto il cappello del Pnrr, rappresentano una svolta per Dicomano. Fra opere nostre e opere negoziate con gli altri enti come Città Metropolitana, Rfi, Asl, stiamo parlando di più di 35 milioni di euro di investimenti, una quantità enorme per un comune come il nostro".

Le maggiori soddisfazioni?

"Direi le relazioni costruite. Esser stato vicino alle persone, aver riavvicinato l’amministrazione ai cittadini, aver costruito un rapporto con molti cittadini, essere stato depositario dei loro problemi, delle loro aspettative, delle loro difficoltà".

Qualche rammarico invece?

"Forse quello di non avere posto sufficiente attenzione alle piccole necessità della comunità, come quella di migliorare il decoro urbano in alcune parti del paese. Per aumentare la percezione e la qualità della vita. Abbiamo pensato a molte opere molto grandi, forse dovevamo fare di più anche nel piccolo".

Per l’eolico a che punto siamo?

" Siamo a un punto positivo perché quell’intervento ha avuto, a mio parere, fin troppi vagli. È stato autorizzato dalla Regione, a seguito dell’impugnazione della Soprintendenza è stato autorizzato dal Consiglio dei Ministri. A seguito dei ricorsi di Comune di San Godenzo e Italia Nostra, la procedura è stata valutata dal TAR che ha detto che è tutto corretto e che quindi si debba procedere, ora parlano di un nuovo ricorso al Consiglio di Stato. L’intervento comunque credo ripartirà nel prossimo mese di marzo. Se vogliamo essere ambientalisti davvero, e non da salotto, dobbiamo essere consapevoli di dover fare delle opere, altrimenti è inutile sciacquarsi la bocca con i termini come energie rinnovabili, transizione energetica o cambiamento climatico".

Tu sei attualmente anche presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello. Quali sono i principali limiti di questo ente?

"Alcuni limiti sono tecnici, come il fatto di non poter assumere, incrementare il personale anche a fronte di nuove funzioni, ed è un grosso limite. Ma ci sono anche i limiti politici, a cominciare dalla coesione della classe politica che la amministra.

C’è bisogno di una forte coesione, di una visione univoca del territorio: quando si rappresenta un territorio che va oltre il proprio Comune dobbiamo essere disponibili a cedere qualcosa per una visione che sia di insieme. Credo ci sia bisogno, su questo, di fare un grosso passo in avanti".

Paolo Guidotti