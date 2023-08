Opere Fermi, ora si parte. Firmato il contratto

di Fabrizio Morviducci

Nuova Fermi, firmato il contratto con la ditta, a settembre i lavori. Il Comune ha firmato il contratto con l’impresa aggiudicataria dell’appalto. Si tratta della Costruzioni Vitale con sede a Caivano (Na). L’aggiudicazione riguarda progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per il primo lotto della "Riqualificazione funzionale area sportiva Turri", ovvero la nuova scuola media Fermi. In aggiunta c’è anche la sistemazione esterna su via Rialdoli il cui progetto definitivo è stato approvato dalla giunta comunale a metà marzo 2023.

"La nuova Fermi darà il benvenuto a Scandicci per chi arriva da Firenze – ha detto il sindaco Sandro Fallani – una scuola di ultima generazione come primo segno cittadino rappresenta le fondamenta della nostra identità, che da sempre è basata sul sapere e sul pensiero. Daremo forma a un’idea di scuola alla quale hanno già dato il proprio apporto l’Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa Indire, l’Ordine degli Architetti, Cassa Depositi e Prestiti".

L’investimento per la nuova scuola e la sistemazione esterna sul lato di via Rialdoli è di 13,5 milioni di euro da quadro economico; il Comune di Scandicci ha ricevuto comunicazione del finanziamento da 11 milioni di euro per la costruzione della nuova scuola, a seguito della partecipazione dell’amministrazione comunale al bando del Ministero dell’Interno "per contributi finalizzati a progetti di rigenerazione urbana", all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr.

"La scuola – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – è stata progettata fin da subito nell’organizzazione degli spazi per ospitare la didattica del futuro. L’iter va avanti nei tempi fissati, adesso possiamo infatti passare alla procedura per l’aggiudicazione unica della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori".

La nuova Fermi sarà costruita nell’area Turri accanto alla fermata Aldo Moro della tramvia, assieme alla nuova Scuola di Musica, a due palestre e ad un auditorium, e avrà 24 spazi aula. Il plesso sarà realizzato secondo le indicazioni del sistema educativo di Indire 1+4. Assieme alla nuova Scuola di Musica, alle due palestre e all’auditorium, la nuova Fermi riqualificherà l’area Turri tra la fermata Aldo Moro della tramvia e il centro cittadino progettato e costruito da Richard Rogers. La progettazione preliminare e definitiva della scuola era stata affidata grazie ad un Concorso internazionale indetto nei mesi scorsi dal Comune di Scandicci in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Firenze.