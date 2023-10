Opere ferme, Toccafondi perplesso

Opere apparentemente concluse, in particolare parcheggi, ancora chiusi spesso in zone che avrebbero necessità di posti auto. Il tema è stato al centro del consiglio comunale per una interrogazione del capogruppo IV Gabriele Toccafondi: "Si tratta – ha risposto l’assessore ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli – di opere realizzate da privati a scomputo di oneri di urbanizzazione e che poi devono essere prese in carico dal Comune. Quando queste vengono concluse chi le ha fatte deve consegnare la fine dei lavori e fare richiesta di collaudo con tutta la documentazione. Poi inizia l’iter per la presa in carico". L’elenco di opere ancora non acquisite dal Comune è lungo: ad esempio per via della Tonietta l’Amministrazione è in attesa di integrazioni per la conclusione del collaudo così come in via Mazzini e in via Nievo. Per via Ragionieri, invece, il collaudo è stato richiesto il 17 ottobre scorso. "Pur sapendo che i ritardi non dipendono spesso dal Comune – commenta Toccafondi - ho voluto fare questa interrogazione perché fosse evidente quante opere pubbliche pronte o che paiono tali ci sono e per tanti motivi restano ferme. I cittadini vedono parcheggi, marciapiedi, giardini, pronti e nuovi ma inutilizzabili e non sanno il perché"

S.N.