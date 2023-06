Opere "E alla fine si resterà senza stadio"

di Fabrizio Morviducci

E alla fine lo Scandicci calcio rischia di trovarsi senza uno stadio. Non bastava la scelta deliberata dal Comune di Scandicci di demolire il Turri, unico campo omologato in città per la serie D, per fare posto allo spostamento della media Fermi (nell’attuale plesso saranno fatte case). Adesso diventa difficile anche adeguare il campo del San Giusto. Perché? Lo spiega il presidente dello Scandicci Calcio Fabio Rorandelli.

"Il 20 giugno scorso – afferma il presidente – abbiamo partecipato al bando pubblico per l’assegnazione dell’impianto sportivo di San Giusto a Signano, e per fare questo abbiamo costituito un raggruppamento temporaneo d’impresa con la Polisportiva San GiustoLe Bagnese che quel campo gestisce da quando è stato costruito. Il nostro intento reciproco è la gestione comune del settore tennis, per sviluppare un centro padel, e campi di calcio a 11 e a 9, anche nell’ottica futura della realizzazione da parte dell’amministrazione comunale del nuovo stadio cittadino in sostituzione del Turri. Faccio presente che in tal senso ad oggi non esiste però alcuna previsione temporale, forse del solo manto erboso sintetico".

E quindi cosa è successo?

"Al momento delle aperture delle buste abbiamo riscontrato, che al bando avevano partecipato anche le società fiorentine Affrico e Ponte Rondinella. Su questo ognuno ha le sue opinioni personali. Certo dal punto di vista normativo e del libero mercato, ognuno è libero di fare come vuole".

Il problema è forse territoriale?

"No, troviamo piuttosto curioso il fatto che l’amministrazione nel formulare la gara non abbia voluto dare alcun valore alla storia della società gestrice ed alla territorialità nell’assegnazione del punteggio. Come se la presenza sul territorio da anni, se la vocazione sociale dello sport in città non fosse un valore aggiunto".

Cosa si doveva fare?

"Siamo stati trattati come soggetti a scopo di lucro, come commercianti, come se la nostra attività non portasse un ritorno tra i giovani di Scandicci e per la città stessa. Non capisco perché per il bando di gara dell’impianto di San Giusto non siano stati usati gli stessi criteri valsi per il bando relativo al campo dello Sporting Arno, dove la presenza storica aveva un punteggio e la territorialità costituiva un valore aggiunto".

E adesso cosa si può fare?

"Visto che questo problema si verificherà anche in un futuro molto prossimo per gli impianti del Palazzetto dello Sport e del nuovo impianto da calcio a 11 e a 5 del Casellina, è auspicabile, secondo noi, un intervento normativo, anche da parte della Regione Toscana, vista la sensibilità del Presidente, Eugenio Giani, rispetto al mondo dello sport".

In attesa dell’esito della gara, dove il confronto avverrà sulla base dei numeri presentati nelle offerte di ciascuno dei partecipanti, chiaro che la polemica tra i tifosi dello Scandicci comincia a salire oltre il livello di guardia. Negli ultimi cinque anni di governo Fallani, l’amministrazione ha ‘cacciato’ a Firenze la prima squadra di volley cittadina (il palazzetto attuale non è agibile per incontri di serie A-1, e il progetto del patron Nocentini di realizzarne uno nuovo è subito naufragato), e ha lasciato lo Scandicci calcio praticamente senza uno stadio omologato per la serie D, annunciando la demolizione dello storico Turri.