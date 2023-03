Opere di Lajos Ravasz nella Sala del Basolato fino al 26 marzo

FIESOLE

Proseguono gli appuntamenti d’arte, promossi dal Comune di Fiesole. Fino al 26 marzo la Sala del Basolato ospita la mostra "Lajos Ravasz, metamorfosi di un linguaggio pittorico". Ravasz, artista di origini ungheresi e valente restauratore scomparso a Firenze nel 2015, in questa retrospettiva è presente con opere selezionate da Lucia Bruni e Federico Napoli. Nato a Budapest nel 1939, grazie alla sua specializzazione in restauro ottenne un permesso per trascorrere un anno a Roma e partecipare a un corso di perfezionamento. Poi chiese asilo politico e da allora visse in Italia, affiancando all’attività di restauratore quella di pittore. In quasi 50 anni di attività ha realizzato molti progetti pittorici, allestendo esposizioni personali e collettive. La mostra, con il patrocinio dell’Ambasciata ungherese, è aperta da martedì a domenica 10-13 e 15-18. Nella foto il console Ferec Ungar, il sindaco e la moglie dell’artista Anna Maria.

.

Mercatino vintage

in Sala Binazzi

IMPRUNETA

Ancora una volta le signore della Barazzina sono in piena attività: questo fine settimana stanno svolgendo il loro mercatino vintage, un appuntamento diventato ormai tradizionale e atteso dalla comunità. Ancora per tutta la giornata di oggi, sono in Sala Binazzi in piazza Buondelmonti con orario di apertura dalle 9 alle 19. Il ricavato di quanto raccolto durante il mercatino sarà utilizzato per tante opere di beneficenza per le quali l’associazione si adopera.