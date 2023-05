Opere d’arte usurpate Il caso è al ministero "Ora una norma ad hoc per le autorizzazioni"

La Monna Lisa strabica o con gli occhi strabuzzati dalla cannabis, il David che fa la bolla con la gomma da masticare quando non lo tormentano costringendolo a esibire suo malgrado, colorandole in ogni modo, le ’grazie’ fronte-retro (già anche le calamite-natiche stanno prendendo campo). Oppure ancora il cupolone che diventa un ombrello.

La ’grande bruttezza’ fiorentina – ovvero tutte le chincaglierie turistiche che sbucano senza ritegno dalle botteghe del centro storico – che il nostro giornale da sempre fotografa e racconta, auspicando che un bel giorno il senso del bello torni ad abitare a queste latitudini, sbarca al ministero della cultura.

A portare all’attenzione della politica romana le storture di un sistema dove, al netto degli appelli puntualmente disattesi, vige l’anarchia più totale è il senatore fiorentino di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi che su Facebook posta una riflessione associata a una foto, una delle tante che mostrano come un’opera celebre in tutto il mondo venga usata un po’ da chiunque a proprio piacimento.

Marcheschi – che in una chiacchierata con La Nazione successiva alla pubblicazione del post tiene a sottolineare di non voler essere in alcun modo considerato né un "moralizzatore", né tanto meno un "censore" ma semplicemente una figura che dà il "suo contributo per regolarizzare un settore" – digita così sul suo profilo social: "Sto cercando il modo di limitare l’uso improprio delle nostre opere d’arte. E anche dei loro particolari".

Poi si spiega meglio: "Di recente il Ministero ha riaggiornato il tariffario per la concessione degli spazi e delle sale di proprietà dello stato per convegni, appuntamenti aziendali e via dicendo. – premette – Io credo che si possa e si debba fare lo stesso anche per l’utilizzo delle immagini dei nostri capolavori". "Ad oggi – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – c’è molta confusione in merito, nessuno vuol vietare a un turista di farsi un selfie davanti al David, ma chi ne riproduce l’immagine e la stampa su migliaia di magliette dovrebbe versare qualcosa allo Stato. All’estero funziona così e i soldi incassati permettono ad esempio di abbassare le tariffe di ingresso ai musei".

Ma come si risolve il problema del buongusto nell’utilizzo delle immagini delle opere? Marcheschi ha una teoria in merito: "Chi ha intenzione di riprodurre un’opera d’arte per storpiarla o modificarla difficilmente farà una richiesta per l’autorizzazione all’utilizzo". Ergo, secondo Marcheschi, la regolarizzazione del settore fungerebbe automaticamente anche da deterrente alla produzione di brutture. "Ho portato la questione al ministero e mi sembra che ci sia terreno fertile per redigere quanto prima una norma ad hoc che prevede anche sequestri di merce non autorizzata alla vendita".