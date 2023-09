Operazione sicurezza sulle strade, quest’estate trenta incidenti

Nei mesi di giugno, luglio e agosto i carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo hanno controllato 3.572 veicoli, accertando 191 violazioni ed emettendo sanzioni per circa 66mila euro. Questo grazie all’attività di vigilanza quotidiana, anche notturna, effettuata col personale del Radiomobile e delle Stazioni di Barberino, Firenzuola, Vicchio, Scarperia, San Piero, Borgo e Dicomano. E i risultati non si sono fatti attendere, su velocità, mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza, sorpassi e cambi di corsia non consentiti, utilizzo dei cellulari, e di notte anche guida sotto effetto di alcol o droghe (21 patenti ritirate e 5 mezzi confiscati).

I controlli hanno anche consentito di scovare 30 veicoli senza revisione e 8 senza assicurazione. Particolare attenzione è stata posta anche alla circolazione dei motociclisti sui passi mugellani, un’attività intensamente praticata in estate. Come spiega il comandante della compagnia di Borgo, il tenente colonnello Michele Arturo, la costante presenza dei carabinieri, con le altre forze dell’ordine, è servita a disincentivare condotte imprudenti, che portano a incidenti. E a proposito di incidenti: questa estate hanno ne sono stati rilevati 30, tra cui il frontale tra moto alla Futa, nel quale hanno perso la vita Andrea Vitiello e Michele Fedeli.

Nicola Di Renzone