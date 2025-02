Operazione sicurezza nelle strade. Semaforo verde per i lavori

La giunta Ciappi prosegue con il programma di investimenti per la riqualificazione della viabilità comunale. Prenderà, infatti, il via nelle prossime settimane l’opera di asfaltatura e risistemazione di alcuni tratti di due delle strade comunali più transitate: via di Gabbiano e via di Fabbrica, al centro di un intervento di manutenzione straordinaria. "Il tema della viabilità - commenta il sindaco Roberto Ciappi - occupa un ruolo centrale, abbiamo deciso di destinare 190mila euro al miglioramento e al potenziamento della transitabilità, del decoro e della bellezza delle strade per garantire maggiore sicurezza. Interverremo sui tratti più rovinati, resi precari dall’usura e dal trascorrere del tempo. Le strade rivestono importanza in quanto assi di collegamento tra San Casciano e le frazioni e gli altri comuni del Chianti". "La vivibilità di un territorio – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Martina Frosali - passa anche dalla sicurezza, dal decoro e dalla fluidità delle strade. Il nostro obiettivo è quello di continuare il lavoro sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del territorio che, per bellezza paesaggistica e posizione geografica, rappresentano un importante biglietto da visita anche per i visitatori che raggiungono il Chianti e lo percorrono in auto e in bicicletta". Altro investimento di rilievo, in corso, è l’opera di miglioramento energetico dell’illuminazione dei campi sportivi di calcio e tennis nella frazione di Cerbaia per un importo complessivo pari a 80mila euro.

An.Set.