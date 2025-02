Operazione rinascita a Bustecca . Strada, parcheggi e polo scolastico

Una nuova strada, un parcheggio e un accesso pedonale. Sono questi gli interventi, valore circa 800mila euro, in corso di realizzazione nell’area di Bustecca a completamento del campus e del polo scolastico ’Andrea da Barberino’ dove sono presenti la primaria, un asilo nido e una scuola dell’infanzia. "Si tratta – spiega il sindaco David Baroncelli – di lavori fondamentali per accedere alla mensa scolastica e alla palestra che viene utilizzata sia dalla scuola primaria, sia dalle oltre 100 ginnaste della ginnastica artistica. Questa è una porzione del plesso scolastico che per ragioni diverse è fruita da molte persone".

Alla nuova viabilità si aggiunge un parcheggio in fase di realizzazione che potrà essere utilizzato, come per la strada di accesso, da veicoli autorizzati (personale scolastico, personale del servizio di refezione, atlete e utenti della palestra). L’opera pubblica comprende anche la creazione di un accesso pedonale, il consolidamento dell’impianto fognario e la definizione degli spazi verdi che circondano l’area. Con questo intervento la giunta Baroncelli porta a termine il complesso di investimenti che ha dotato il territorio di un campus scolastico con caratteristiche di sostenibilità e innovazione grazie al ricorso alla domotica, all’installazione dei pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici, l’esposizione solare, l’utilizzo di ampie vetrate, l’adozione di criteri e tecniche legati alla bioedilizia.

Quanto agli obiettivi didattici, il campus garantisce la continuità educativa poiché contempla in un’unica area i luoghi della formazione destinati alla fascia 0-6.

"Oltre all’investimento in corso – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Fontani – è già stato realizzato l’ampliamento del parcheggio a servizio della scuola primaria di Barberino, la sistemazione dell’area a verde e la creazione di uno spazio culturale utilizzato nei mesi estivi. Si tratta dell’arena cinematografica, realizzata nel cortile della primaria dove il Cinema Olimpia allestisce le proiezioni da giugno a settembre e che consente di vivere gli spazi della scuola in modo diverso e aprirli al territorio". Il totale degli interventi a completamento del complesso scolastico di Bustecca ha richiesto una spesa di circa un milione e duecentomila euro.

Andrea Settefonti