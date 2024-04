Operazione "donare passi verso Gerusalemme"

ASSISI (Perugia)

"Economy of Francesco" ha fatto suo l’appello del Papa a fare passi concreti di pace e migliaia di giovani sono già pronti a partire, a piedi, verso Gerusalemme. Un pellegrinaggio a pezzi - viene spiegato - per ricordare tutte le guerre, a cui chiunque potrà partecipare donando i propri passi attraverso un’app mobile, una staffetta nei cinque continenti. Gli organizzatori ricordano che San Francesco, 800 anni fa, partì disarmato da Assisi alla volta del Cairo per incontrare il sultano d’Egitto al-Malik al-Kamil e quel gesto è da molti considerato uno dei più significativi gesti di dialogo e pace della Storia. Allo stesso modo i giovani di Economy of Francesco si preparano a percorrere i 4 mila chilometri (8 milioni di passi) che separano Gerusalemme dalla città di Assisi. I giovani da ogni parte del mondo potranno organizzarsi in gruppo o da soli per percorrere alcuni chilometri da donare a Steps for peace. Quando quelli percorsi saranno sufficienti a coprire idealmente la distanza che separa Assisi da Gerusalemme, e il conto alla rovescia dei passi supererà gli 8 milioni, una delegazione di Economy of Francesco andrà a Gerusalemme. Chiederanno pace, "con la stessa povertà di parole e strategie diplomatiche che animò San Francesco 800 anni fa". Questo cammino a pezzi - spiega Economy of Francesco - è finalizzato "non soltanto al completamento di una sfida simbolica, ma a trovare gambe su cui far camminare l’economia del vangelo, lungo le strade di tutto il mondo e nelle piazze virtuali". I partecipanti che vorranno donare i propri passi saranno invitati a promuovere incontri e coinvolgere organizzazioni che lavorano ai temi della pace, o anche solo a leggere il patto siglato con il Papa.