Operazione antidroga e anti alcol ’Positivo’ il 4% dei controllati Ritirate 15 patenti, tolti 160 punti

Ben 384 veicoli controllati e 15 patenti ritirate a conducenti tra i 27 e i 35 anni. Vero: il 2022 in città si è chiuso con un dato confortante ufficialitore Maurizio Auriemma: -17% di incidenti. Ma una viabilità sofferta, tortuosa, cantieri che obbligano a gimkane e i troppi atteggiamenti alla guida scriteriati, irresponsabili e sotto l’effetto’ di droghe e alcol, impongono altri giri di vite. Da qui i controlli di Polizia e Polizia Municipale – l’ultimo l’altra sera – per prevenire. Eccesso di velocità, uso del telefonino al volante, abuso di stupefacenti, alcolici e superalcolici le prime cause dei sinistri. Nel primo trimestre, 69 automobilisti ebbri fermati dalla Polizia; 150 incidenti rilevati in provincia. Dall’una all’alba 6 pattuglie della Stradale di Firenze e Prato in viale Guidoni con 3 della Municipale, una volante e un’unità cinofila della Questura hanno monitorato il traffico in uscita città. Solo il 4% degli automobilisti positivo ad alcol o droga. Uno si è rifiutato di sottoporsi ai test. Flusso del traffico di viale Guidoni è stato incanalato nel parcheggio di fronte al Mercato Ortofrutticolo; allestito un sofisticato laboratorio di analisi mobile con tecnici e medico legale per ’screening salivari’ e altri accertamenti in tempo reale. Servizi coordinati in prima persona da Rita Palladino, dirigente di Sezione di Polizia Stradale: "I controlli non sono finalizzati a mettere le persone nei guai, bensì a impedire che ci finiscano. Magari con la morte di innocenti. C’è la necessità di tutelare la salute individuale e collettiva. Alcol eo stupefacenti determinano stati di alterazione incompatibili con la guida".

g.sp.