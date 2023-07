Operaio morì stritolato dai rulli Ad dell’azienda rischia il processo

Richiesta di rinvio a giudizio, per omicidio colposo, avanzata dalla procura nei confronti di Romina Casini, amministratrice delegata di ’Alma Spa Carpets’ di Campi, per la morte in azienda dell’operaio Giuseppe Siino (nella foto), il 17 settembre 2021. Udienza preliminare il 21 settembre. Siino, 48 anni, palermitano residente a Prato, stava lavorando a una macchina avvolgitrice che fa le bobine di moquette, due bande a legare il rotolo. Restò impigliato con una mano tra i due rulli di stoffa e uno di gomma che riavvolgono fili di feltro pressati a formare la moquette. Era senza guanti, al polso l’orologio. Tentò con l’altra mano di disimpegnarsi. Un’ora di tentativi di rianimazione si rivelarono vani a causa di un profondo trauma toracico ed emorragie. Il decesso di Siino (lasciò una moglie e una figlia oggi 14enne) per "asfissia meccanica da compressione", accertò l’autopsia. La notizia della tragedia sconvolse sia i compagni di lavoro sia gli amici con i quali condivideva da sempre la grande passione delle partite di calcio.

Un macchinario – il rigiratore – che gira lentamente, o molto lentamente secondo altri tecnici. Come fu possibile l’incidente che costò la vita a un operaio esperto? Il macchinario forse non avrebbe risposto ai requisiti di sicurezza, ipotizzano gli inquirenti. Non sarebbe stato adeguato il dispositivo di sicurezza. Su questo punto cruciale (e non solo) ci sarà una disputa serrata tra consulenti di parte, imputato, pubblica accusa, parte civile, con distinguo e sottolineature su una o più presunte responsabilità.

L’azienda (150 dipendenti) tramite l’avvocato Olivia Nati ha diffuso una nota: "Anche dopo la lettura degli atti di indagine, la proprietà non si dà ragione di quanto accaduto al suo dipendente, per di più su un macchinario tra i più semplici e non pericolosi. Da oltre vent’anni Siino era membro della grande famiglia ’Alma S.p.a.’ L’azienda ha da sempre fatto della sicurezza sul lavoro una sua priorità e confida, oggi, che ciò venga riconosciuto anche in sede processuale".

g.sp.