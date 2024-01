Operaio cade dal tetto e fa un volo di otto metri: grave in ospedale

Firenze, 30 gennaio 2024 – Un operaio è caduto da un tetto ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. L’incidente sul lavoro è avvenuto oggi, intorno alle 14.30, a Campi Bisenzio (Firenze).

L'uomo, 37 anni, stava lavorando sul tetto di un'azienda, quando, secondo quanto ricostruito, è precipitato facendo un volo di otto metri. È stato soccorso e portato, ancora cosciente, in ambulanza al policlinico fiorentino. Il 37enne ha riportato diversi traumi ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro della Asl per la ricostruzione della dinamica dall'infortunio.