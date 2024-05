Operai salgono sul tetto: "Da mesi senza stipendio"

di Pier Francesco Nesti

Chiedono il pagamento degli stipendi, il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e la convocazione di un tavolo per il ricollocamento nella filiera. Con la forza della disperazione, ‘trascinandosi’ in una vicenda che ormai va avanti da mesi, un gruppo di operai che lavorano in appalto per la Montblanc sono saliti ieri mattina (per poi scendere intorno alle 18) sul tetto dello stabilimento di via Gattinella, a Campi, dove hanno sede le aziende Z Production ed Eurotaglio, gestite da imprenditori cinesi. Una protesta eclatante, il segno di un malessere che già nei giorni scorsi avevano portato alla ribalta della cronaca.

E non era la prima volta: durante l’inverno la loro protesta si era spostata anche nel centro di Firenze, di fronte ai negozi del ‘lusso’, con striscioni e tende con cui si erano accampati per manifestare tutta la loro scontentezza. Ieri si sono ripetuti: "Da mesi, infatti, - spiegano i Si Cobas - gli operai in appalto Montblanc sono senza lavoro, senza stipendi e senza prospettive. In questo momento siamo di fronte a un’azienda, la Z Production, che non sta rispettando l’accordo per il contratto di solidarietà firmato a marzo in Regione e non paga stipendi da gennaio".

E ancora: "La Eurotaglio, società in subappalto, consegna buste paga dove figurano anticipati gli ammortizzatori sociali. Peccato però che neanche queste buste paga siano state saldate. Non solo perché entrambe le aziende stanno gestendo i pochi volumi di lavoro rimasti escludendo tutti gli iscritti al sindacato dalla turnazione. E mentre c’è chi rimane a casa perché non c’è lavoro, all’Eurotaglio come alla Z Production, chi lavora lo fa per 12 ore al giorno, anche il sabato".

"È questa la fotografia vera delle ‘filiere del lusso’, dove il peso delle politiche spregiudicate di tutti i soggetti direttamente interessati – continuano i rappresentanti dei sindacati –, dal fondo finanziario fino all’ultima ditta in sub-appalto, ricade sistematicamente sui lavoratori. Intanto il tavolo di crisi in Regione, a cui abbiamo chiesto di lavorare per un ricollocamento del personale nella filiera Montblanc, non si è mai riunito".

Concetti ribaditi con forza da Sarah Caudiero, coordinatrice Si Cobas, presente ieri a Campi: "Stiamo parlando di lavoratori in cassa integrazione anticipata, per cui l’azienda riceverà i soldi destinati a loro dall’Inps. Perché sono saliti sul tetto? Per protesta contro il mancato pagamento degli stipendi, chiesto più volte ma al quale non è mai stato dato riscontro". Per poi concludere così: "Quando hanno chiesto che venissero rispettati i loro diritti, ovvero lavorare 40 ore la settimana, 8 ore per cinque giorni, l’azienda ha deciso di togliere le commesse. Ma le nostra sono richieste semplici: pagare le buste paga, rispettare quello che chiedono, non ci sembra troppo".