In cinque aggrediscono due operai, poi fuggono dal centro per minori

Firenze, 12 marzo 2024 – Cinque ragazzi giovanissimi hanno aggredito due operai al lavoro, poi si sono allontanati. E’ accaduto in un centro di accoglienza per minori mentre i due lavoratori, di nazionalità romena, stavano effettuando lavori di manutenzione.

Secondo una ricostruzione della polizia, uno di loro 17enne per futili motivi avrebbe aggredito i due lavoratori e almeno altri quattro gli avrebbero dato manforte. I cinque si sarebbero poi allontanati dal centro. La Squadra Volanti ne ha rintracciati tre in via dei Giunchi, una strada non distante, fra cui il 17enne che avrebbe dato inizio alla vicenda, un coetaneo e un altro che da poco avrebbe compiuto 18 anni. Rischiano tutti una denuncia per lesioni in concorso. Ricercati gli altri due.

Inoltre, secondo quanto emerge, gli operai hanno riportato qualche lesione lieve e sono stati portati al pronto soccorso di Careggi. Nella struttura c'è un educatore, che, pare, avrebbe provato a riportare la calma ma senza alcun successo quindi la lite è degenerata nell'aggressione. L'educatore al momento non risulta colpito né ferito. L'episodio risale all'ora di pranzo dell'11 marzo.